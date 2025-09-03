Mariana Botas reacciona a las críticas por su participación en “La Casa de los Famosos México”

A solo unos días de haberse convertido en la quinta eliminada de “La Casa de los Famosos México“, la actriz Mariana Botas hizo frente a los comentarios negativos que recibió durante su estancia en el reality y compartió cuáles son los aprendizajes que se lleva de esta experiencia.

En una entrevista concedida a Marie Claire Carp, conductora digital de “LCDLFM”, la estrella del podcast “Envinadas” se pronunció sobre la ola de críticas de las que fue blanco a manos de los internautas por su físico y hasta su voz.

“Al principio es duro, difícil, pero luego te vas acostumbrando y después ya es lo mismo. También me criticaban por ser gorda y ahora que tengo otro cuerpo. Chale, ningún chile les embona“, dijo segura frente a los micrófonos del show.

Sin embargo, Mariana Botas afirmó que desde hace varios años ha trabajado en cómo manejar este tipo de comentarios: “Yo estoy contenta con lo que soy, me ha costado mucho trabajo emocional y físico estar donde estoy”, sentenció.

Asimismo, la creadora de contenido se mantuvo firme en su postura y aseguró que si bien no ha tenido el tiempo de empaparse con la narrativa que se maneja en redes sociales sobre su participación, se siente tranquila con su desempeño, pues se mantuvo firme a sus convicciones.

“Estoy tranquila porque fui yo allá, no fui una mala persona. Jamás ofendí a nadie ni tuve la agresión de ser agresiva, no me gusta el conflicto y lo evité en todo el momento“, destacó.

La histrionisa Mariana Botas se convirtió en la más reciente eliminada de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” el pasado 31 de agosto, luego de perder la votación del público frente a sus compañeros nominados: Dalílah Polanco, Abelito, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Mar Contreras.

