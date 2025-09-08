Hablemos de la eliminación de Facundo de La Casa de los Famosos México 3; ¿qué hizo mal?

Facundo se convirtió la noche del domingo 7 de septiembre en el sexto eliminado de “La Casa de los Famosos México 3“. Esta semana el comediante entró a la placa de nominación junto a Shiki, Dalílah Polanco, Aaron Mercury y Abelito. Y después de 43 días entró al carrusel para no regresar más a la polémica casa de Televisa.

El reality rumbo a la final ya no tiene sorpresas. Los habitantes que integran el cuarto día serán eliminados del juego uno por uno. Dalilah Polanco, Shiky y “El Guana” serán los próximos en abandonar el reality por votación del público.

La final está decidida desde la primera semana de la tercera temporada. El juego podría haberse modificado de alguna manera si Ninel Conde y Olivia Collins siguiesen en competencia, pero la verdad es que la salida de ambas generó que la casa perdiera sus polos.

Facundo, dentro de todo este juego, perdió poder desde el momento que quedó en evidencia su falta de estrategia. Si en verdad hubiese jugado solo, tal vez habría podido crear un tercer grupo. Dentro de la competencia, pero al nunca atreverse y quedarse siempre con el juego de dos bandos, perdió no solo poder, sino también iniciativa.

Otra razón que generó que Facundo no se encontrara al nivel creativo que el público presagiaba se debe a que el comediante no contaba con las variables que representaron desde el día uno: Aldo de Nigris, Aaron Mercury y Abelito.

Tampoco espero encontrarse con un muro como el que erigió sobre sí mismo Alexis Ayala. El actor mexicano se ha cerrado de tal manera que nadie más que su cuarto tiene acceso a él. Y esto, aunque es aburrido para una parte del público, es extremadamente intrigante para otros.

Facundo nunca entró su juego dentro de la casa, y cuando asomó, lo hizo en dosis que no fueron bien recibidas por el público y por sus compañeros.

Lo mejor que le pudo pasar a Facundo fue salir de la competencia a esta altura del juego. Aunque al final lo que nos queda de esta tercera temporada, si bien es cierto, es el grupo favorito del público, la verdad es que la diversión no está del todo garantizada. La fiesta del viernes pasado es un ejemplo claro de ello.

La diversión salió de “La Casa de los Famosos México” y algunos aún no caen en cuenta de que esta la proporcionaba Mariana Botas.

