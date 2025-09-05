Dalílah Polanco sufre fuerte caída en plena gala de “La Casa de los Famosos México”

Lo que comenzó como una velada sin contratiempos dentro de “La Casa de los Famosos México” rápidamente se tornó en lo contrario gracias a la aparatosa caída que la actriz Dalílah Polanco protagonizó durante una de las dinámicas de la noche.

El incidente ocurrió durante pregala, trasmitida por la plataforma de ViX, en la que los habitantes se jugaban convertirse en uno de los tres finalistas para el robo de salvación.

Tras completar su participación en “El Reto de las Fichas”, la protagonista de “Dos Locas de Remate” se encontraba descendiendo de la plataforma cuando, de pronto, perdió el equilibrio y cayó, quedando inmovilizada en el piso con una lesión que le impidió levantarse de inmediato.

No pasó mucho tiempo antes de que sus compañeros acudieran a su auxilio, siendo Mar Contreras y Aarón Mercury los primeros en acercarse para asegurarse de que el impacto no hubiera sido de gravedad.

“¡No, espérense! No, no, espérense. ¡Ay! Todo bien. No, sigan, sigan, sigan. No se paren“, se escuchó decir a Dalílah Polanco en un intento de no retrasar la actividad. No obstante, sus compañeros Guana y Aldo De Nigris fueron los encargados de trasladarla al confesionario para conseguir atención médica.

Minutos más tarde, la conductora de la gala, Odalys Ramírez, informó a los habitantes que la también comediante se encontraba bien de salud: “Dalílah está siendo atendida en este momento. Dalílah está bien”, detalló.

El público reacciona a la caída de Dalilah Polanco en “La Casa de los Famosos México”

Las imágenes de dicha caída no tardaron en viralizarse por medio de redes sociales y generar una ola de opiniones divididas por parte de los internautas proclamados fans del ‘Cuarto Día’ y ‘Cuarto Noche’. Y es que mientras unos se mostraron preocupados por la salud de la histrionisa, otros aseguraron que se habría tratado de un incidente planeado.

“Se me hace fake la caída”, “Hay que sacarla el domingo para que se recupere bien en la comodidad de su hogar”, “Mmmm, no sé. Me parece muy actuado”, “Al rato va a decir que mar la empujó” y “Me parece como sospechosa esa salida después de todos los carritos que la sacaron de quicio hoy”, se lee bajo el post de ‘La Casa de los Famosos México’.

Sin embargo, tampoco faltaron aquellos con una postura neutral y que se mostraron en favor del compañerismo que se desplegó por parte de aquellos que auxiliaron a Dalílah Polanco tras su caída.

“Ay no, yo apoyo a Team Noche, pero seamos empáticos. Pobre Dalílah”, “No puedo creer que hay gente que se alegra del dolor de otros, que terrible los comentarios….cero empatía”, “Todos corrieron en esos momentos no hay más que compañerismo puro y eso salva la temporada” y “Ojalá se encuentre bien”, son otras de las reacciones que surgieron en la red.

