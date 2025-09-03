La popularidad de Aldo de Nigris crece y se postula para ganar La Casa de los Famosos México 3

Cuando “La Casa de los Famosos México” tercera temporada empezó, el público apenas tenía una noción de lo que sería esta edición. Los nombres de Aldo de Nigris y Abelito no hacían demasiado ruido, pero había expectativas. Ahora bien, la verdad es que muchos esperaban ver en la final a tres personajes específicos debido a su trayectoria, y hablamos de Ninel Conde, Facundo y Alexis Ayala.

Hoy, a la mitad de la temporada, sabemos que la final será muy diferente a lo que se había previsto. Durante las primeras dos semanas, Abelito conquistó a México y los televidentes ya le daban la victoria al creador de contenido. Y se creía que el segundo lugar, sólido, sería para Aldo de Nigris.

La popularidad de Ninel se difuminó rumbo a la tercera semana y para ese entonces Facundo ya era considerado un villano.

Por alguna razón, todas las temporadas tienen una víctima y en esta ocasión tres nombres surgieron. Aldo fue víctima de la broma pesada de Facundo. Mar Contreras fue víctima de la indiferencia de las mujeres, pero también de su propia elección por convivir mayoritariamente con hombres. Ella misma ha dicho que se le da mejor convivir entre ellos que entre ellas.

En el proceso de Víctimas y villanos se afianzó una amistad: Aldo y Abelito. La gracia nata de ambos conquistó a los televidentes. La diferencia es que una se ha mantenido durante todo el juego y otra ha ido disminuyendo en intensidad.

Antes todos creían que Abelito ganaría la competencia y ahora es Aldo el que parece estar totalmente encaminado hacia la victoria. Todo lo que hace y dice es tan natural y sin pretextos que el público conecta con él desde la sencillez y la educación, aspectos que sí lo destacan por encima de la media.

Ahora la pregunta sería: ¿Logrará Abelito retomar la delantera o vamos rumbo a la victoria inamovible de Aldo de Nigris?

