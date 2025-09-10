Paulo Quevedo arremete contra de Cristina Porta

Paulo Quevedo y Cristina Porta tuvieron una historia durante su paso por La Casa de los Famosos, cuarta temporada de Telemundo. La supuesta relación que surgió entre ellos se dio porque en su momento tanto la española como parte del público televidente consideraban que el actor y cantante mexicano era soltero.

Una vez Cristina fue eliminada de la competencia, la producción organizó una dinámica en la que se permitió el ingreso de los familiares. Todos recibieron a un familiar específico y, en el caso de Quevedo, fue su esposa la invitada. Ese día muchos, incluida Cristina, se enteraron de que el cantante era casado.

La historia de Cristina se complicó en el mundo de la farándula hispana, pero el tema de ella y Quevedo no trascendió, ya que el resto de la historia entre ellos pasó fuera de los reflectores, y al final los únicos que conocen la verdad y los detalles de su historia son sus protagonistas.

Hace unos meses, Paulo Quevedo conversó con Rodner Figueroa, a quien le aseguró que Porta no era responsable de lo que pasó y él personalmente asume la responsabilidad, porque el casado era él.

El problema actual de la periodista española es que en su paso por Top Chef VIP 4, su nombre se ha visto vinculado al de Paco Pizaña, participante que ingresó a esta competencia como un hombre casado, y que durante la misma anunció problemas personales con su pareja. Actualmente, se está separando. Hay quienes creen que Porta es la tercera en discordia.

Las actuales declaraciones de Paulo Quevedo alegando que Cristina es la culpable del final de dos matrimonios son las que han generado que la opinión pública estalle tanto a su favor como en su contra.

Muchos no le creen a Paulo, pero otros solo toman como contexto lo que se dice de Cristina y Paco, para validar su declaración. Celinee Santos y Norkis Batista afirman que entre sus compañeros hay una relación, sí existe un romance.

Ahora la opinión pública está dividida y tanto Cristina como Paco mantienen total silencio y ahora solo el tiempo develará la verdad detrás de tantos señalamientos.

