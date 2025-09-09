Celinee Santos asegura en ‘Hoy Día’ que dentro de ‘Top Chef VIP 4’ ella fue “la que todos maltratan”

Celinee Santos ha estado realizando una serie de entrevistas con los programas de Telemundo, entre los que se destacan: La Mesa Caliente, Hoy Día y En Casa con Telemundo. En dichas producciones ha podido compartir su experiencia en “Top Chef VIP 4“.

En una conversación con Héctor Sandarti y Chikybombom, la dominicana explicó que, debido a la cantidad de conversaciones que se realizaron en el programa bajo su nombre, entiende que el público la haya denominado “la chica del raiting”. Pero también admite que dentro de la competencia también fue la persona que “todos maltrataban”.

Una parte de los televidentes del programa le dan la razón, mientras que otros consideran que mucho de lo que se dice es una exageración.

Héctor Sandarti, conductor invitado en el programa, aseveró que él entiende mucho de lo que vivió.

Celinee, pero también hizo hincapié en que muchos de los sentimientos negativos que surgieron en su contra se dieron porque la dominicana realizó publicaciones supuestamente activas en sus redes sociales. Algo que muchos tomaron como una afrenta personal al juego, a la competencia y a los compañeros.

La modelo asegura que todo lo que ella hiciese en su vida personal no debería ser de la incumbencia de nadie; además, en ese entonces gozaba de un permiso por parte de la producción para exponer ciertos videos en sus redes sociales en formato de “TBT”.

Celinee hace hincapié en que el programa es pregrabado y, por esta razón, para mantenerse activa en las plataformas digitales, compartió contenido diverso, mezclado con la realidad.

