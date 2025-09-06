Juan Soler sorprende al besar en los labios a compañero de ‘Top Chef VIP’

El actor argentino Juan Soler, quien es pareja de Paulina Mercado, ha dado mucho de qué hablar durante su participación en ‘Top Chef VIP’, reality show de Telemundo en el que nos ha mostrado una faceta suya que no conocíamos.

Si bien ya era muy conocido por sus habilidades para la cocina, en especial para los cortes de carne, el famoso histrión nos ha dejado boquiabiertos con su temperamento, el cual lo ha llevado a tener fuertes encontronazos con algunos de sus compañeros, como Lorena Herrera, quien aún sigue en la competencia.

Además de esos momentos Soler también nos ha obsequiado el otro lado de la moneda, donde ha dado contenido sin quererlo, tal y como sucedió con el beso que le dio en los labios a Matías Sebastián Ochoa, dejando boquiabiertos a todos en la cocina más famosa de la televisión hispana.

El beso entre las dos celebridades argentinas se produjo luego de que Matías prometió que besaría a Soler si ganaba el reto, lo que finalmente terminó sucediendo.

“Las apuestas se pagan! 🤷‍♀️…pero de que forma 🤣💋🤣 #TopChefVIP4”, se lee en el texto con el que Telemundo Realities acompañó el video que muestra el beso entre ambos galanes.

El beso entre Soler y Matías se produjo en el centro del set ante la algarabía de sus compañeros en competencia, quienes morían por verlos cumpliendo el reto.

“Somos argentinos, muchachos. Somos argentinos”, soltó Matías, mientras se acercaba a Soler para cumplir con la apuesta.

Tras el beso, que duró fracciones de segundo, las dos celebridades se abrazaron y tomaron lo sucedido con muchísimo humor, mientras que los fans aplaudieron la camaradería que presumieron en la recta final de la emisión.

