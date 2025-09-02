Celinee Santos es eliminada de Top Chef VIP 4

La prueba de eliminación del lunes 1 de septiembre estuvo de infarto en Top Chef VIP 4. Celinee Santos se enfrentó a dos de los mejores participantes de la temporada; hablamos de Juan Soler y Lorena Herrera.

Los platos de los tres sorprendieron a los chefs por sus emplatados, demostrando cuánto han crecido y avanzado en estos términos, sobre todo la dominicana, quien, dentro de los participantes que restan rumbo a la gran final, es quien menos habilidades culinarias posee.

Celinee admite que ya no “soporta” a Paco en Top Chef VIP 4

Pese a las contrastantes diferencias entre Soler, Lorena y Celinee, esta última intentó competir en su nivel. No solo les dio pelea con el objetivo de ganar, sino también de mostrar el respeto que se merecían en ese momento sus contrincantes, ya que para ella los dos son de los mejores competidores dentro del show.

El triste adiós de Celinee

Celinee se despidió de la competencia con palabras de agradecimiento y lágrimas en sus ojos por recibir el cariño de Curvy, Lorena, Carmen Villalobos, Matías y los chefs que juzgaron sus platillos de principio a fin.

Cristina Porta, Paco Pizaña, Salvador Zerboni y Angélica Celaya se presentaron en la cocina para felicitar a Soler. Angélica abrazó a la dominicana como gesto de cortesía y nada más.

Lamentablemente para el público y los participantes, el programa es de cocina; por ende, los jueces y los televidentes juzgan dos cosas específicas dentro de este programa: lo que se puede apreciar de cada platillo trabajado y presentado, versus las actitudes que aparecen en pantalla.

Esto último es lo que imposibilita en cierto modo que las acusaciones que Paco, Zerboni, Cristina y Soler presentan en contra de Celinee no generen en la audiencia el impacto que posiblemente pretenden, porque nada de ello se ha visto en pantalla.

¿Si no cocinas al nivel de todos, no vales?

Más allá de las diferencias que existen en la cava entre los participantes, vale señalar que la competencia avanza a pasos agigantados y que por esta razón es posible que pronto veamos el programa de “la repesca”, en donde algún eliminado volverá a la competencia.

Es importante hacer hincapié en que la persona que regrese a la competencia, por obvias razones, no estará al mismo nivel que los ocho famosos que han llegado a estas instancias y, lamentablemente, por lo que hemos visto en esta temporada, si Paco, Zerboni, Angélica, Soler y Cristina no perciben el mismo nivel de competencia en sus compañeros, no solo los subestiman, sino que además desacreditan cualquier esfuerzo realizado por esto y además le restan valor a lo que sea que ellas o ellos logren presentar con sus platillos.

