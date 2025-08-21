Jerry Bazúa confirma que se está preparando para la “repesca” de Top Chef VIP 4

Jerry Bazúa fue eliminado de la competencia de Top Chef VIP 4. El reconocido cantante se despidió de sus compañeros entre lágrimas y en una entrevista exclusiva para La Opinión nos contó que lo que más extraña del programa es la convivencia con sus compañeros dentro de la cava.

Con él también hablamos sobre el escándalo que se ha vivido dentro del programa sobre el trato que sus compañeros le están dando a Celinee. Jerry asegura que alguien sí se acercó a hablar con la dominicana para explicarle lo que estaba pasando con sus compañeros; sin embargo, esto no se vio nunca en el programa televisado.

Sobre las escenas de conflicto que él protagonizó junto a Paco Pizaña dentro del show, este se limitó a dar a entender que hubo mucho más de su participación en los retos de cocina que su irritabilidad o los temas delicados.

La mejor noticia que Bazúa compartió con nosotros en esta conversación es el hecho de que se está preparando actualmente para la repesca. Esto quiere decir que personajes como Sergio Sendel, Sergio Goyri, Héctor Sandarti podrían competir por regresar a la competencia.

Elvis Crespo y Yany Prado podrían no participar de la repesca. En el caso del boricua, por sus compromisos musicales, no creemos que acepte el reto y, en el caso de la actriz cubana, el problema de salud de su papá podría mantenerla alejada de esta opción del show.

