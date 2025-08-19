Yany Prado no regresará a la competencia de Top Chef VIP 4, según Carmen Villalobos

Hoy Carmen Villalobos confirmó que Yany Prado ya no regresará a la competencia de Top Chef VIP 4. La cubana tuvo que ausentarse del famoso reto de cocina después de que su padre. Su progenitor, según ella confirmó en sus redes sociales hace algunos meses, sufrió un atentado.

En su momento se confirmó su fallecimiento, pero más tarde, la actriz desmintió esto asegurando que su padre estaba vivo, pero con problemas de salud, debido a lo sucedido, considerablemente importantes.

El papá de Prado fue atacado por un sujeto en Corpus Christi, Texas. Este ya fue capturado por la justicia, pero el 26 de junio, Yany confirmaba que su papá estaba en estado de coma.

“Mi padre está vivo”, dijo Yary horas después en su IG. “Es un toro, es inquebrantable”, declaró llorando, en un video publicado en sus historias de Instagram. “Tengo la fortuna y el milagro de que no falleció como lo decían las noticias, sino que está luchando por su vida porque es un campeón”, agregó conmovida, según destacó el portal de Infobae.

Sigue Leyendo más de Top Chef VIP 4 aquí:

· Héctor Sandarti es eliminado de Top Chef VIP 4

· Por problemas de salud Héctor Sandarti se ausenta de Top Chef VIP 4

· Sergio Sendel es eliminado de Top Chef VIP 4; ¿se sacrificó por Nicole y Celinee?