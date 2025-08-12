Sergio Sendel es eliminado de Top Chef VIP 4; ¿se sacrificó por Nicole y Celinee?

Sergio Sendel quedó fuera de la competencia de Top Chef VIP 4. La prueba elegida por los jueces consistía en preparar hongos, lo que para muchos resultó ser sencillo; para otros planteó un verdadero reto.

Lorena Herrera y Nicole Curiel quedaron salvadas anoche, mientras que Celinee Santos, Norkys Batista y Sergio Sendel se enfrentaban al veredicto de los jueces. El actor mexicano quedó fuera de competencia, porque el sabor de su platillo quedó demasiado dulce.

Este detalle del dulzor excesivo más el hecho de que haya utilizado yogur para una salsa que él solía preparar de manera diferente.

Sendel, hasta ayer, había sido elogiado en varias ocasiones por lograr crear sabores espectaculares en todos sus platillos y anoche, que Nicole Curiel y Celinee Santos estaban en peligro de eliminación, cometió un error poco común y nunca antes visto en ninguno de sus retos.

Todo lo anterior hace pensar que el actor y villano de las telenovelas podría haberse sacrificado por Curiel y Santos, ya que ambas aparentemente se encontraban en peligro de eliminación. Se desconoce si esta en temporada habrá repechaje, pero los fans del programa esperan que en esta edición se repita la historia de Lambda García con Sendel.

