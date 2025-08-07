La verdad sobre Top Chef VIP 4 según Carmen Villalobos: “Lo que pasa en la cocina o en la cava no es guionado”

Top Chef VIP 4 es el programa con el que Telemundo ha conquistado el horario de las 7 PM/6C. El contenido del show es versátil, porque el público no solo se concentra en la competencia y los diversos duelos de eliminación, pruebas de fuego o robos de inmunidad, sino en el resto del drama que impacta a unos de manera personal y a otros de manera indirecta.

El drama y el romance, que al parecer han golpeado a la cocina del show, han generado opiniones adversas hacia la producción. Hay quienes creen que parte de lo que vemos es guionizado.

En una entrevista exclusiva con Carmen Villalobos, la cuestionamos al respecto y la colombiana confirmó que hay un guion, ¡sí!; pero solo sobre su conducción, mas no para las reacciones y convivencia de los competidores.

¿Cuáles son los dramas dentro del programa que a unos les gustan e incomodan a otros?

Empecemos con la dramatización. Aunque el público disfruta la competencia, estos no se sienten cómodos con las dramatizaciones que personajes como Paco, Nicole, Curvy y Cristina Porta estelarizan cada vez que presentan un plato.

Sigamos con el llanto. Los chefs insisten en explicar que las emociones impactan, normalmente, de manera positiva la preparación de los alimentos.

Hay personajes como Sergio Sendel que se niegan a mostrar su lado vulnerable; hay otros que no tienen problema alguno en hablar de sus emociones más personales y en traer a la cocina recuerdos familiares, buenos o malos, que, además de reír, los hacen llorar.

Este llanto conmueve a algunos, pero también incomoda a otros que aseguran que este solo traje tiene como objetivo la manipulación para impactar al jurado o a los televidentes.

Todo lo anterior abona, incluso ante las dudas o incomodidades que el programa pueda generar. en los televidentes. Porque, al final, la producción con el contenido del show está generando una emoción. Y eso ya es un logro, definitivo, porque conectas con el público a través de historias, emociones, narrativas y las vivencias personales de los participantes en cada experiencia culinaria.

Disfruta de la entrevista completa con Carmen Villalobos aquí:

