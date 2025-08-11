Celinee Santos en peligro de eliminación en Top Chef VIP 4

Hoy se vivirá un nuevo proceso de eliminación en la cocina de Top Chef VIP 4. Están en peligro todos los famosos que conformaron al equipo Mostaza liderado por Paco; entre ellos se encuentra, además, Celinee Santos.

La dominicana estuvo ausente por casi un mes de competencia, debido a problemas de salud, y esto ha generado que en cada competencia librada hasta hoy ella no haya podido disputar la salvación, ya que, aun ganándola, quedaría siempre nominada para el proceso de hoy.

La desventaja de Celinee es la que la coloca en una posición complicada frente al resto de sus compañeros, porque no ha podido practicar ni avanzar como lo ha hecho el resto, entre retos que van desde la creación de postres hasta la capacidad de cocinar alimentos sorpresas.

Si Celinee avanza en la competencia de hoy y no se convierte en la eliminada de esta semana, esto la deja nuevamente vulnerable frente al resto, ya que para el grupo de “la familia”, ella es el rival a vencer, por ser vista como el “eslabón más débil”, por ausencias.

Vale decir que los personajes que manejan los hilos dentro de “la familia” son Nicole Curiel, Curvy, Cristina Porta y Lorena Herrera. Este grupo le ha gustado a un grupo de la población televidente, pero para otros es una versión de “Mean Girls”.

Sigue Leyendo más de Top Chef VIP 4 aquí:

· Elvis Crespo abandona la competencia de Top Chef VIP 4

· La verdad sobre Top Chef VIP 4 según Carmen Villalobos: “Lo que pasa en la cocina o en la cava no es guionado”

· Carmen Villalobos reflexiona sobre su faceta como conductora en Top Chef VIP