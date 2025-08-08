Elvis Crespo abandona la competencia de Top Chef VIP 4

Anoche en Top Chef VIP 4 se vivió un nuevo proceso de eliminación. Norkys Batista, Matías y Héctor Sandarti enfrentaban la posibilidad de salir, después de un reto que consistía en preparar un postre. Sin ser expertos en cocina, el bowl de frutas que preparó la venezolana se miraba en desventaja versus lo que entregaron sus compañeros.

En las redes sociales muchos creían que Norkys sería la eliminada. Otros decían que sería Matías. Al momento de deliberar, la conversación de los chefs generó desconcierto; además, faltaban 20 minutos para que terminara el programa, razón por la cual un rumor comenzaba a cobrar mayor sentido: Elvis Crespo abandonaría la competencia.

Elvis se despidió de sus compañeros, del jurado y del equipo de producción. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Telemundo

La eliminación de anoche se suspendió. Elvis abandonó la competencia, debido a que su más reciente disco -“Poeta herío“- ha sido todo un éxito y debe aprovechar la coyuntura del mismo para promocionarlo. Con una sonrisa y derrochando amor, el boricua le dijo adiós a la competencia de cocina. Elvis Crespo se convirtió ayer en el primer famoso que abandona la competencia.

En cuatro temporadas, ningún participante había salido del proyecto por decisión propia.

Lágrimas. Todos los participantes se quebrantaron ante la decisión de su compañero. La sonrisa les quedó a todos en el corazón por haber tenido la oportunidad de conocerlo, pero la tristeza les golpeó el alma al ver partir a uno de los famosos que más amor, humor y alegría le inyectaba al proyecto.

El chef Toño lo intentó. Le preguntó a Elvis si había posibilidad de compaginar la promoción del disco con la competencia. El cantante lo tiene claro, y es que no se puede servir a dos amos al mismo tiempo y él, más que chef, es un artista de la música, de ahí que se rindiera ante la esencia de su ser que lo lleva a estar arriba de los escenarios.

El jurado de “Top Chef VIP 4” llora partida de Elvis Crespo. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

