Por problemas de salud Héctor Sandarti se ausenta de Top Chef VIP 4

Héctor Sandarti no ha estado apareciendo en los últimos episodios de Top Chef VIP 4. El guatemalteco apareció en las redes sociales para confirmar que sus faltas están justificadas con un parte médico que le ha indicado reposo debido a un espasmo muscular. “Yo digo que se llama estrés”, dice el reconocido conductor y cantante.

“¡Pronto volveré a la competencia!”, aseguró Sandarti. “Gracias por sus mensajes”, recalcó.

Dentro de este reto de cocina, el guatemalteco se ha destacado por su buena disposición a la hora de aprender. Y por su necesidad de ayudar y sumar en cada reto en donde le toque formar parte de un equipo.

Sandarti no exagera sus habilidades, pero reconoce sus debilidades al punto de saber sacarse provecho en aquellos platillos que le puedan conseguir dos aspectos importantes: un buen sabor y un excelente emplatado.

Héctor ha sabido además reconocer los gustos y las preferencias de los chefs que fungen el papel de jurado dentro del show. Razón por la cual muchos de sus platillos van orientados a complacer el paladar de quienes lo califican. ¡A esto se le llama estrategia!

