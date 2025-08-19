Héctor Sandarti es eliminado de Top Chef VIP 4

Ayer, Héctor Sandarti se convirtió en el nuevo eliminado de Top Chef VIP 4. Entre lágrimas, sus compañeros se despidieron de él. Parte del público cree que la eliminación del guatemalteco fue injusta, que él no merecía salir de la competencia versus el platillo de Curvy. Mientras que sus compañeros creen que la que merecía salir era Celinee Santos.

Por problemas de salud Héctor Sandarti se ausenta de Top Chef VIP 4

En las redes sociales, el exconductor de “La Casa de los Famosos de Telemundo” se despidió con este mensaje: “No tengo más que decir que gracias”.

“Gracias, @telemundo, por invitarme a esta gran aventura. Gracias a mis queridos compañeros, jueces, productores y todo el equipo al frente y detrás de este gran show. Me voy feliz y satisfecho. Pero sobre todo, muy agradecido con todo el público que siempre me apoyó. Me voy… ¡¡¡Pero volveré!!!”

Esta declaración abierta de Sandarti le confirma a muchos que la producción del programa contará con un “repechaje”, es decir, que algunos eliminados contarán con la oportunidad de volver a la competencia; entre ellos, el público espera volver a ver a Sergio Sendel y a Sandarti peleando por regresar a los fogones de esta edición.

De momento, sus compañeros aprovecharon las redes para dejarle sentidos mensajes de cariño entre los que se destacan las palabras de Cristina Porta: “¡Si no existieras, habría que inventarte! ¡Te quiero, coñete!”

Y así también apareció el mensaje de Jimena Gállego que reza de la siguiente manera: “No, yo iba a ti, compañero hermoso”.

