Norkys logra que Carmen Villalobos coma morcilla con sabor a chocolate
Parece que nadie se puede resistir al poder de convencimiento de Norkys...
Carmen Villalobos es la conductora del programa “Top Chef VIP 4“ y, aunque su trabajo en la conducción la mantiene más cercana a los jueces que a los famosos, la verdad es que la colombiana ha sabido moverse, en todas las temporadas, en las dos “aguas” con bastante soltura, respeto y sobre todo liderazgo.
Con cada temporada siempre ha sabido convivir con todos y la química de repente también se presta a divertirse, bromear o jugar más con unos que con otros. Y ayer, al parecer, le tocó con Norkys Batista.
Durante el primer reto de la noche del martes 19 de agosto, a Norkys y Paco les tocó preparar bocadillos para niños y el elemento a cocinar era morcilla. Un alimento que no le gusta a todos, pero que la venezolana y el mexicano supieron cómo combinarlo con chocolate y caramelo a tal punto que a los niños, en su mayoría, les gustó.
Carmen, que no suele probar toda la comida que en la cocina de Top Chef se prepara, al menos no durante la transmisión del programa, aceptó darle una pequeña probadita a lo cocinado por Norkys, con temor, pero lo probó y al final terminó aceptando que todo sabía delicioso.
Aquí el video:
