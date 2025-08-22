Norkys es eliminada de Top Chef VIP 4 y Paco dice que ella es “la peor arpía” que pasó por el show

Norkys Batista quedó fuera de competencia anoche en Top Chef VIP 4. El pescado de la venezolana no le funcionó para superar lo que hicieron Nicole Curiel y Celinee Santos. “La Chama” abandonó la cocina más candente de la televisión hispana, pero no lo hizo sin dejar algunos puntos claros.

Le dijo a Celinee que tenga cuidado, básicamente que no confíe en nadie y, además, con nombres dejó evidencia de quiénes eran sus amigos o aliados en esa competencia, razón por la cual solo mencionó a Angélica, Matías, Salvador y Juan Soler.

Norkys, ni por cerca mencionó a Cristina Porta, Parco Pizaña, Curvy, Lorena Herrera y Nicole Curiel. Paco, por su parte, ante la salida de Norkys, terminó alegando que había salido de la competencia “la peor arpilla” que ha habido en el reality.

La venezolana estuvo en el programa matutino de Telemundo “Hoy Día”, en donde aseguró que todavía queda programa para ver y el público, asegura, se dará cuenta solito, de quién es la verdadera arpía de este show.

Durante su conversación con Pancho y Chikybombom, dejó entrever que sí ha sucedido algo a nivel amoroso entre Paco y Cristina. Lamentablemente, este rumor se ha disparado muchísimo en la competencia de cocina y lo que muchos reclaman es que hasta hoy se suponía que Paco estaba comprometido.

Sea como sea, hay que esperar a ver cómo transcurre el programa rumbo a su etapa final, porque por ahora solo quedan diez famosos en competencia, pero aún falta la famosa “repesca”.

