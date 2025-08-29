Celinee admite que ya no “soporta” a Paco en Top Chef VIP 4

Celinee Santos es parte del top nueve de Top Chef VIP 4. Sin embargo, su paso por el programa no ha sido sencillo. Muchos de sus compañeros, más de la mayoría, no la tienen en gran estima, sino al contrario.

Hasta esta semana, Celinee ha empezado a mostrar su descontento con el trato que recibe por algunos de sus compañeros y ha destacado además que al día de hoy al que menos soporta es a Paco Pizana, quien nunca ha expresado nada positivo sobre la dominicana, pese a que esta hace unos meses atrás dijo sentir admiración por él.

El programa de hoy podría ser revelador, porque Celinee podría enfrentarse a Paco nuevamente.

La verdad es que por razones que el público aún no logra entender, la dominicana recibe a diario el desprecio de sus compañeros, entre los que se pueden destacar los nombres de Paco Pizaña, Juan Soler, Salvador Zerboni, Cristina Porta y Angélica Celaya.

Dentro de la competencia por solidaridad o estrategia, las únicas personas que le han brindado una mano amiga a Celinee son Lorena Herrera y Curvy. El simple gesto les ha valido a ellas también la enemistad con sus compañeros, ya que muchos aseguran que ayudarla es sinónimo de traición.

Traición hacia Nicole Cury, quien fue eliminada de la competencia esta semana. Según las reflexiones de Cristina y Paco, el hecho de que Lorena y Curvy también mostrasen solidaridad hacia Celinee las convertía en traidoras. Porque al parecer para ellos el carino no debe ser compartido con personas que no esten aprobadas por ellos mismos, segun sus criterios y convicciones.

Celinee, Lorena y Curvy deberán enfrentar, próximamente, un proceso de eliminación y lo único que tendrán a su favor será su propio talento y talante para salir invictas de dicha prueba.

