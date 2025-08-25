Angélica Celaya sabotea las comidas del equipo “vino tinto” en Top Chef VIP 4

Angélica Celaya ganó la última inmunidad de la semana pasada en Top Chef VIP 4, la cual le brindó una ventaja secreta que fue develada ayer, domingo 24 de agosto. Esta constaba en boicotear los alimentos preparados por su equipo “vino tinto” para perder frente al equipo “mostaza” liderado por Celinee Santos.

El objetivo de la dinámica era salvar a todos los participantes del siguiente proceso de eliminación, que se supone se debería llevar a cabo hoy 25 de agosto.

Este reto generó un mal sabor de boca en participantes como Lorena Herrera, Curvy y la misma Celinee, porque al final siempre quedará la duda de si habrían ganado o no este reto de no haber sido porque Angélica arruinó todos los platillos trabajados por Juan Soler, Salvador Zerboni, Cristina Porta y Paco Pizaña.

Se especula con la posibilidad de que hoy se lleve a cabo la famosa repesca de Top Chef VIP 4; sin embargo, el avance de hoy expone a un quebrantado Paco, buscando excusar las razones por las cuales su platillo no cumplía con los estándares esperados por los jueces del programa.

