Top Chef VIP 4 vivió el ingreso de “Curvony” a la competencia

Salvador Zerboni ha sido un personaje polémico dentro de la competencia de Top Chef VIP 4. Su paso por el reality ha sido complicado y complejo. Para empezar, su nivel de cocina ha mejorado considerablemente, tanto como su emplatado y su sello.

El actor mexicano en los fogones del programa es el hombre de las mezclas y los condimentos. Es altamente creativo, competitivo y resolutivo. Pero también ha sido villano. Ha sabido ser compañero, pero también ha juzgado sin misericordia el trabajo culinario de sus compañeros, tanto como el comportamiento de estos sin tomar en cuenta el propio.

¡Sí, Zerboni cocina muy bien! Pero está más dispuesto a ver “paja en el ojo ajeno” y no en sí mismo. La poca resiliencia hacia el resto lo ha convertido en un personaje que el público rechaza por momentos. Pero su inesperado humor ante algunos retos también lo ha llevado a conectar con algunos televidentes.

Ayer, pese a no ser amigo de Curvy y Lorena Herrera, se le vio compartir con ellas. Se convirtió en “Curvony” y, por cuenta propia, acepta acercarse a personas que no han sido siempre de su agrado en la competencia de cocina.

Que conviva con Lorena y con Curvy no lo vuelve el mejor de los amigos, pero que se acerque a convivir y no se dedique a criticarlas por la espalda como Paco Pizaña y Cristina Porta, ha logrado que los televidentes tengan a Zerboni en mejor estima.

