Celinee Santos hace fuertes declaraciones en “Pica y se Extiende”, sobre Paco y Cristina Porta

“Amantes”. “Ellos son amantes”, dijo Celinee Santos en una entrevista con Carlos Adyan y Lourdes Stephen para el programa “Pica y se Extiende” de Telemundo, sobre la supuesta relación que hay entre Paco Pizaña y Cristina Porta. Señalando que él es un hombre casado y ella supuestamente tiene novio.

Cristina y Paco se conocieron durante las grabaciones del programa de cocina “Top Chef VIP 4“, en donde al día de hoy siguen en competencia.

Tras sus recientes declaraciones, todos señalan que la dominicana parece ya no estar dispuesta a callar y ha dejado expuestos a todos sus detractores. Sobre todo porque muchos de los que siempre la señalaron querían aplicar temas de respeto, educación y valores.

Ante las declaraciones dadas por Celinee, Carlos Adyan conversó sobre este tema en su programa “En Casa con Telemundo”, en donde destacó que a “Paulo Quevedo le pasó lo mismo con Cristina”, haciendo alusión a La Casa de los Famosos cuarta temporada, en la que el mexicano y la española se conocieron.

Ahora que Celinee está fuera de Top Chef VIP 4 y que el público ha podido conocerla mejor dentro de esta competencia, a tal punto que muchos ya piden verla en la sexta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

Además de Celinee, otro nombre que suena fuerte para la siguiente temporada de dicho formato es el de Paco Pizaña, Melissa Gate, Matías Ochoa y Danka Castro.

