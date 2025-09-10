Lorena Herrera y Cristina Porta protagonizan terrible discusión en Top Chef VIP 4

Lorena Herrera y Cristina Porta son dos personalidades que dan mucho de qué hablar dentro de la competencia de “Top Chef VIP 4“. Y aunque en el juego empezaron siendo amigas, ahora simplemente no se soportan.

En un principio, Cristina aseguraba que Lorena era líder en la cocina, porque sus platillos y sazón no pasaban desapercibidos; sin embargo, ahora hay quienes se destacan por temas de originalidad a la hora de preparar platillos, de emplatar o crear combinaciones nuevas.

Participantes como la española, Paco Pizaña y Salvador Zerboni, creen que Lorena Herrera se ha quedado rezagada y, aunque no ha perdido su sazón, para ellos ya no tiene nada nuevo que demostrar o aportar en la competencia, al punto de repetir platos en más de una ocasión.

Todo lo anterior ha generado que dentro de la competencia la convivencia sea complicada. Cristina y Paco no solo juegan como participantes, sino como jueces dentro del reality. Evalúan y califican el trabajo de sus compañeros al punto de creer que tienen autoridad suficiente para decidir quiénes merecen seguir en el juego y quiénes ya no tienen nada que hacer dentro del mismo.

Hoy, según el avance del episodio de hoy, veremos un nuevo enfrentamiento entre Paco, Cristina, Lorena y Zerboni. Hoy todos pelearán por ganar dos pases para la salvación.

Esta temporada se conformó con un elenco de 20 personalidades, en donde todos buscan llevarse el codiciado título de Top Chef VIP y los $200,000 dólares. El programa está bajo la conducción de Carmen Villalobos, y el jurado se compone de personalidades del mundo de la cocina internacional: el Chef Antonio “Toño” de Livier, Chef Tita y Chef Betty Vázquez.

Sigue Leyendo más de Top Chef VIP 4 aquí:

· Celinee Santos asegura en ‘Hoy Día’ que dentro de ‘Top Chef VIP 4’ ella fue “la que todos maltratan”

· Celinee Santos hace fuertes declaraciones en “Pica y se Extiende”, sobre Paco y Cristina Porta

· Juan Soler sorprende al besar en los labios a compañero de ‘Top Chef VIP’