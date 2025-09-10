Paco está cansado de las lágrimas de Angélica en Top Chef VIP 4

Angélica Celaya es una competidora habilidosa dentro de la competencia de Top Chef VIP 4. No solo tiene carisma, sino que sus platillos se crecen gracias a las emociones que logran representar con ellos.

Durante las primeras semanas, muchas de sus emociones conectaron con el público. En los últimos días, sus alianzas la convirtieron en una persona difícil de leer e interpretar. Su fragilidad habla por sí misma, pero su capacidad para transformarse cuando está del lado de Paco Pizaña y Cristina Porta genera confusión en el público.

¿Quién es Angélica Celaya en esta competencia? ¿Es la mujer sensible que vemos en la cocina de Top Chef VIP 4 o es la persona que en ocasiones también espera ver caer a Lorena Herrera y Curvy Zelma?

Comprensiva o combativa. Amiga o enemiga. La verdad es que todas estas ambigüedades también lograron que muchas de sus emociones ya no fueran del todo creíbles para el público. Verla llorar ya no solo desconcierta a los televidentes, con cada platillo que presente, sino que ahora el mismo Paco asegura que no le cree ninguna lágrima.

Ahora, por si esto fuese poco, antes la veíamos criticar muchísimo a Curvy y a Lorena Herrera. Pero ahora, desde que escuchó cómo Paco hablaba mal de Zerboni, parece que algo se desconectó en ella y empezó a poner distancia entre el actor y Cristina Porta, razón por la cual parece haberse caído de la gracia de Paco, quien ahora también parece no tolerarla tanto dentro de la competencia.

Para Cristina y Paco, el hecho de que Angélica y Salvador Zerboni decidan convivir con Lorena y Curvy, por la razón que sea, los convierte en hipócritas y desleales. Pero ojo, que el mismo Juan Soler ya no siempre comparte las opiniones de los antes mencionados; si bien es cierto, se mantiene fiel en no soportar a Lorena, con Curvy parece no tener problema alguno.

Las divisiones parecen más marcadas dentro de la competencia y Paco y Cristina, en ocasiones, parecen más alejados del resto. La forma en la que creen que solo ellos cocinan e innovan también ha marcado la pauta por la cual parte del público los apoya y otra ya no los quiere ver en el programa.

