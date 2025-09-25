El público de Top Chef VIP 4 quiere a Matías Ochoa en La Casa de los Famosos 2026
De esta temporada, son muchos los famosos que el público espera poder ver 24/7 en La Casa de los famosos 2026, entre ellos el joven argentino Matías Ochoa.
“Top Chef VIP 4” está a punto de culminar su temporada. El final está previsto para el 6 de octubre y, con el final de “Velvet el nuevo Imperio”, el programa conducido por Carmen Villalobos ganará una hora más en su contenido diario.
El ritmo que lleva el programa lo han sostenido muchos de sus protagonistas. Buenos. Malos. Villanos. Víctimas. La competencia de cocina se convirtió en un reality que igualó en parte el drama de “La Casa de los Famosos”.
Para muchos, todo esto se debe a un grupo considerable, entre los cuales se destacan los nombres de: Paco Pizañan, Matías Ochoa, Cristina Porta, Juan Soler, Lorena Herrera, Salvador Zerboni, Curvy Zelma, Celinee Santos, Nicole Curiel, Angélica Celaya, Norkys Batista, Matías Ochoa y Yany Prado.
Los primeros eliminados, como Sergio Sendel, Héctor Sandarti, Karina, Elvis Crespo y Sergio Goyri, salieron del programa sosteniendo el cariño del público. Gracias a que sus formas sumaron romance, intriga, pero sobre todo diversión. Otros formaron parte del juego, pero decidieron no arriesgar demasiado, aunque en sus vidas privadas sí se vieron afectados.
Quien ha sobresalido por su ánimo y un trabajo integral dentro de la cocina como en la convivencia dentro de la cava es Matías Ochoa. ¡El favorito de esta edición es el argentino!
Mati, como le dicen algunos, vivió interesantes encrucijadas durante la competencia, debido a traiciones por parte de aquellos a los que considera amigos. A todas se repuso como un caballero y con elegancia.
Se convirtió en peón y reina en “este juego de ajedrez” de estrategias; trabajar a su lado sumaba. Así es como tenerlo de su lado les permitía a sus compañeros certezas en las competencias grupales.
Entre sus compañeros ha cosechado cariño, pero el público lo ama. No solo esperan verlo ganar, sino que quieren consumar mucho más de él en proyectos como “La Casa de los Famosos”.
