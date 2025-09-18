¿Zerboni, Cristina y Paco son acaso los villanos más brillantes de Top Chef VIP 4?

Toda historia cuenta con buenos y malos. Villanos y víctimas. El mundo de los realities también necesita cierta carga emocional que conecte con la diversidad de público que sintonizará el proyecto y que de alguna manera tendrá empatía con algunos personajes o con la historia que estos quieran proyectar.

“Top Chef VIP 4” ha logrado darle esto a su público. Gracias a las declaraciones de Paco Pizaña en entrevista con la revista People en Español, muchos creen que lo que vemos dentro del show está guionizado. Paco dijo que lo que vemos de él no es un personaje como tal, pero hace hincapié en que él es actor y que reinterpreta versiones de sí mismo dentro del show.

Previo a esta declaración de Pizaña, en una entrevista con Carmen Villalobos, ella me aseguraba que dentro del programa no se maneja ningún tipo de guion para lo que sucede en el día a día dentro de la cava ni durante los momentos de tensión en la cocina.

Y es aquí donde nos encontramos con una disyuntiva. ¿Hay guion dentro de Top Chef VIP 4 o lo que vemos de los participantes son versiones telenovelescas creadas por ellos para sobresalir por encima del resto dentro de la competencia?

Sí partimos de que existe un guion por parte de la producción, entonces tenemos que aplaudir lo que han podido crear a través de las interpretaciones de Paco Pizaña, Salvador Zerboni y Cristina Porta, porque son villanos brillantes.

Ahora, si lo que vemos son versiones de sí mismos reinterpretadas con el único objetivo de entretener, podrían los tres estar pagando un precio muy alto por tomar una decisión de esta índole.

Para empezar, si bien es cierto, ellos han logrado extender el drama de la competencia a niveles nunca antes vistos en esta competencia, porque han logrado superar lo que vivimos con la tercera temporada de este proyecto en las experiencias en la cocina de José María Galeano, Alicia Machado, El Puma. Niño Prodigio, Gary y David Salomón, entre otros.

Pero aunque el resultado más directo es el rating, con el mismo viene la reacción del público. Paco, Cristina y Zerboni son vistos por muchos como los máximos villanos de la temporada. Porque comparten formas de ser muy similares, aunque se crean muy diferentes entre sí.

Los tres saben cocinar. Tienen formas diferentes, pero talento. No cabe duda de que los tres trascienden o resaltan en la cocina por diferentes razones o estilos, pero son de los mejores dentro de la cocina.

Sin embargo, la forma tan crítica con la que se manejan y la forma en la que hablan del resto y del trabajo que estos realizan dentro de la competencia deja mucho que desear. Aunque también es cierto que Salvador Zerboni logra matizar un poco su “villanía”, mientras que Paco Pizaña y Cristina Porta son constantes con sus comentarios negativos y rechazos.

Esta cuarta temporada, por su drama, ha sido comparada con “La Casa de los Famosos”. Personalmente, creo que la producción sacó la cocina de dicho reality para convertirla en la nueva versión de “Top Chef VIP 4”. ¿Funcionó? Sí. Totalmente. Pero muchos de sus participantes, varios de los que llegarán a la final, sí están pagando un precio muy alto de cara al público, por el tiempo de papel que decidieron jugar y explotar dentro del juego.

Además, hay muchos aspectos de la vida privada de estos personajes que han trascendido a la opinión pública, logrando que el tema principal de este reality pase a segundo lugar. Es casi como un “plato de segunda mesa”, en ocasiones. Y eso no ha sido gracias a los televidentes, sino, repito, al papel que algunos de sus participantes han decidido jugar.

