Juan Soler preocupa a sus compañeros tras sufrir dolorosa caída en ‘Top Chef VIP 4’

El actor argentino Juan Soler no las ha tenido todas consigo en los últimos días de ‘Top Chef VIP’ y es que no solo se filtró que habría quedado fuera de la final por un problema de salud, sino que también sufrió una dolorosa caída en el programa que salió al aire este martes 16 de septiembre.

Por medio de un video, que compartió Telemundo Realities, se aprecia el instante en que el galán de Paulina Mercado perdió el paso cuando se dirigía corriendo a su isla para preparar uno de sus platillos.

La caída de Soler se debió a un resbalón, lo que lo llevó a caer de espaldas, mientras que el platillo que llevaba en una de sus manos salió volando por los aires y los que tenía en su isla también se vieron afectados.

“Dos eventos que marcaron la noche de hoy. Déjale tu mensaje a Yany y Soler👇 #TopChefVIP4”, se lee en el texto con el que Telemundo realities acompañó el video.

La caída fue tan aparatosa que varios de sus compañeros salieron a su rescate, pues temieron que se hubiera hecho daño.

“Miércoles. ¿Estás bien?”, alcanzó a decir Carmen Villalobos, la presentadora de la emisión.

A pesar del susto que le puso a sus compañeros, el actor se puso de pie y con un: “Sobreviví. Estoy bien”, quiso calmar la situación, pese a que su platillo se vio severamente afectado tras su desliz.

El golpetazo que se dio Soler no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes se mostraron tranquilos de saber que todo quedó en un susto.

“Soler espero que estés bien, eres mi ganador 👏”, “Señor Soler . Espero que esté bien, me dolió mucho su accidente porque hasta peligroso se vio 😮”, “Soler, espero estés bien! Eres uno de mis favoritos!!”, “Fuerza Soler, que se reponga pronto”, se lee tan solo en algunos de los comentarios que ha recibido.

