Dicen que ellos llegarán a la final de Top Chef VIP 4: lista filtrada

Juan Soler podría perder su lugar en la final de esta temporada debido a problemas de salud

Ya conocemos a los finalistas de 'Top Chef VIP 2'

Las emociones de 'Top Chef VIP' están que arden. Credit: Telemundo

Clary Castro

Top Chef VIP 4 está a punto de entrar a su etapa final. Los siete finalistas ahora deberán competir con los tres ex-participantes que ganaron una segunda oportunidad de retomar la competencia, gracias al repechaje.

Paco Pizaña, Valeria Cuevas y Yany Prado regresaron y ahora disputarán un lugar en la final contra Salvador Zerboni, Lorena Herrera, Angélica Celaya, Matías Ochoa, Curvy Zelma, Cristina Porta y Juan Soler.

La competencia aún no termina, pero varios episodios ya fueron grabados; esto ha permitido que cierta información sea filtrada.

Un medio colombiano expuso la semana pasada que los últimos episodios de este reto ya se estaban grabando y que los cinco competidores que pasarán a la recta final son Zerboni, Porta, Herrera, Ochoa y Pizaña.

El nombre de Juan Soler no aparece entre los finalistas, porque el actor argentino tuvo que abandonar la contienda debido a problemas de estrés. Todo indica que la salud de Soler se vio afectada debido a la complejidad que ha ido adoptando la misma durante las últimas semanas.

Paco Pizaña regresó a Top Chef VIP 4; ¿un "ave fénix" que planeó irse para luego regresar?
Yany Prado y Valeria Cuevas regresaron a Top Chef VIP 4 gracias a la repesca

Telemundo Top Chef VIP
