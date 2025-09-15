Yany Prado y Valeria Cuevas regresaron a Top Chef VIP 4 gracias a la repesca

Top Chef VIP 4 vivió la noche del domingo 14 de septiembre la añorada repesca. Todas las temporadas, la producción realiza una prueba de repechaje con la cual les permite a tres eliminados volver a la competencia. La prueba dividida en dos nos dejó como primeras ganadoras de dicha prueba a Yany Prado y a Valeria Cuevas.

El público abraza en parte esta prueba, pero dadas las circunstancias de algunos participantes durante esta cuarta temporada, hay muchos que temen que Paco Pizaña sea uno de los confirmados en volver a la competencia, ya que hoy el último participante del grupo de la repesca será elegido para retomar la competencia, y entre ellos aún se encuentra Paco.

La semana pasada se filtraron los nombres de los cinco famosos que supuestamente llegarán a la semana final de esta competencia.

Un medio colombiano develó que lo que se supone que era parte de las últimas grabaciones del show en dicho país se destacan los nombres de Cristina Porta, Paco Pizaña, Salvador Zerboni, Lorena Herrera y Matías Ochoa.

Se desconoce a ciencia cierta quiénes serán los participantes que llegarán a la final, pero si Paco ingresa hoy como parte de la última etapa de la repesca existe una gran posibilidad de que éste logre llegar a la final del programa y posiblemente ganarla.

