Verónica Bastos y Giselle Blondet discuten con Paulo Quevedo en La Mesa Caliente

Ayer fue un día particular, porque Paulo Quevedo se conectó con el programa de “La Mesa Caliente” para reclamar en vivo el tipo de cobertura que esta producción de Telemundo le dio a sus recientes declaraciones sobre Cristina Porta y Maripily Rivera.

Para el cantante mexicano no hay imparcialidad a la hora de exponer ciertos temas y se señalan más los errores de los hombres de la farándula que los de las mujeres de la industria.

Quevedo consideraba que la forma en la que Verónica Bastos y el resto de panelistas se estaban concentrando en sus “faltas” del pasado genera una tendencia en su contra y un fuerte rechazo por parte del público hacia él, por errores que ya asumió y por los que ya pidió perdón.

Para él, las conductoras se ensañaron más en un tema del pasado y no en hablar sobre el escándalo que golpea actualmente a Porta por la supuesta relación que la española sostiene con Paco Pizaña, en donde han señalado a Cristina de infidelidad, y para Paulo aquí se demuestra que la periodista tiene un patrón en su vida amorosa.

Giselle Blondet sostiene que el programa con las declaraciones de Paco fueron las palabras que utilizó al referirse a Cristina, tachándola de “fichita”. Mientras que Bastos le dejó claro que todo este escándalo sobre su relación con la periodista española volvió a ser noticia porque él decidió expresar unas desafortunadas declaraciones, no porque ellas en “La Mesa Caliente” decidieran exponerlo a él a través de lo que supuestamente está pasando entre ellas.

Pero escuchando atentamente los señalamientos de Paulo Quevedo, todo sonaba como si buscara que las conductoras dictaran sentencia para Cristina Porta y para cualquier tema relacionado con Maripily Rivera.

Para Pablo, toda la censura por parte del público podría venir influenciada por la forma en la que los medios presentaron los hechos que él decidió protagonizar junto a Cristina durante la cuarta temporada de “La Casa de los famosos”.

