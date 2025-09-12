Cristina Porta se derrumba tras la eliminación de Paco Pizaña en Top Chef VIP 4

En las recientes semanas de Top Chef VIP 4, Cristina Porta encontró en Paco Pizaña un aliado y un amigo. Pese a todos los comentarios que hay alrededor de su dinámica, el público pudo ver que ellos se complementaban en ideales, pensamientos y formas de trabajo. Pese a que en ocasiones más que parecer amigos parecían enemigos por la explosividad de su comunicación.

Por alguna razón que escapa al entender del público televidente, Paco decidió que su tiempo dentro de la competencia había llegado a su final y esto desencadenó su eliminación. Ya que en la competencia de anoche puso en la composición de su platillo todos los sentimientos erráticos que al parecer acumulaba para ese entonces.

La chef Tita lloró ante la eliminación de Paco, mientras que Carmen Villalobos desveló que esta temporada ha sido complicada para ella, porque ha acumulado muchos sentimientos que no ha podido dejar salir, como sí han podido hacer otros participantes como Pizaña en esta edición.

Cristina se quebrantó por completo en la cava, pero decidió no salir de esta para despedirse de su amigo. La decisión unilateral que tomó Paco sobre su salida de esta competencia la llevó literalmente a reconocer que el actor mexicano le mintió, porque se supone que habían prometido llegar juntos a la final de esta competencia.

La española sentenció esta situación alegando que Paco no tenía palabra. Y terminó llorando, molesta y decepcionada con Pizaña.

