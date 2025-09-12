Paco Pizaña es eliminado de Top Chef VIP 4, ¿pero en dónde está el truco o la trampa?

¿Truco o trampa? Paco Pizaña fue eliminado de Top Chef VIP 4. Y si este fuera el final de la temporada, cualquiera diría que fue épico porque lo hizo perdiendo frente a platillos preparados por Lorena Herrera y Curvy Zelma, las dos personalidades a las que él más ha criticado y despreciado en términos de cocina.

Paco presentó un platillo al cual denominó disruptivo. Aseguró que dentro de la competencia había llegado el momento de salir, que básicamente su tiempo había terminado, aunque al parecer le había hecho una promesa a Cristina Porta de llegar con ella a la final del programa.

Parte del público ha celebrado la eliminación de Paco Pizaña. Para muchos, el ambiente dentro de la cava se normalizará con la ausencia del agente que generaba caos en la edición del show, con comentarios altamente ofensivos y destructivos.

¡Lo querían algunos y no lo soportaban muchos!

Sí se han manifestado algunas celebridades y gente del público en general que apoyó el trabajo que realizó Paco dentro de la competencia, pero hay muchos otros famosos que se unen a la fiesta de verlo fuera del show. Alicia Machado es una de ellas y por esta razón dejó el siguiente mensaje en el post de Instagram que confirmaba la eliminación del actor: “Por fin sacaron a este patán de la pantalla”.

Entre los que lo apoyan se destaca el nombre de José María Galeano, el que fuera visto como villano de la tercera temporada de este show. Por esto mismo el español dejó este mensaje: “Parece que en casa lo disfrutaron, Paco Pizaña, parece que sí. Palante siempre, carnal”.

La pregunta de muchos ahora es: ¿dónde está el truco o la trampa?

El Paco que hemos visto en esta competencia no es dado a la renuncia, nunca se rendía ni siquiera “de broma”.

Algo pasó anoche después de la primera prueba, porque la actitud del actor fue completamente diferente. Entró a la cava siendo más ameno con sus compañeros; incluso se mostró sonriente. Pero a la hora de presentar su plato y hablar de su aspecto emocional, se quebrantó a tal punto de dar a entender que estaba roto y, como se diría en inglés, con las emociones “all over the place”.

Anoche vimos dos versiones de Paco, uno alabando por primera vez en meses el trabajo de Lorena y Curvy y otro tachando de hipócritas a las antes mencionadas junto a Angélica Celaya por despedirse de él.

Sumando a lo anterior, tenemos los comentarios de Paco en Instagram ante la reacción de algunos de sus detractores, con mensajes como: “A ver cuánto te dura, muñeco”. Y hay quienes afirman: “La eliminación más esperada, amo”.

¡Sí, muchos aplaudieron anoche la eliminación de Paco!, ¿pero será que él visualizó su eliminación con la única intención de volver a la competencia en la “repesca”?

