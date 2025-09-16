Paco Pizaña regresó a Top Chef VIP 4; ¿un “ave fénix” que planeó irse para luego regresar?

El repechaje cerró sus puertas el lunes 15 de septiembre con el reingreso de Paco Pizaña a la competencia de Top Chef VIP 4. Tres eliminados fueron reincorporados al juego junto a Pizaña. Hablamos de Yany Prado y Valeria Cuevas.

El regreso de Paco a la competencia ha sido particular. Se fue alegando que su ciclo en el reality había terminado, para regresar días después explicando que lo hacía como “el ave fénix”.

¿Todo fue un show? ¡Personalmente, creo que sí!

Les dieron al público lo que esperaban. Verlo partir, siendo eliminado en una competencia de platillos en donde tuvo que vérselas con Lorena Herrera y Curvy. ¿Fue un final poético? Sí, pero ¿falso?, posiblemente también.

La verdad solo la conocen Paco y la producción de este reality, que por primera vez nos entrega una temporada más al estilo de “La Casa de los Famosos”.

La personalidad o el personaje que Paco construyó para este programa no me permitió creerle los motivos que entregó para salir de la competencia con un platillo disruptivo.

Habría sido creíble si el proceso no lo hubiese acompañado con palabras educadas hacia el trabajo que durante ese día habían realizado Lorena y Curvy. Sobre todo porque el “viejo” Paco volvió a escena para decir que sus compañeras: Angélica, Curvy y Lorena habían sido hipócritas al despedirse de él.

¿El regreso de Paco más el argumento del “ave fénix” me impactó?

¡No! Fue totalmente previsible, ya que sus reacciones en las redes sociales ante el “hate” masivo que ha recibido su papel en esta competencia permitían entender que todo estaba listo para verlo regresar y de manera dramática. ¡Fue el último en ser elegido para volver!

Pese a lo anterior, el show es el show y este consiguió darnos drama, estrés y muchas más emociones que le permiten al televidente estar conectado con el programa.

Por la forma en la que ingresaron, entendemos que la final sí contará con los nombres que se han filtrado a la prensa en las últimas semanas. Hablamos de Matías Ochoa, Salvador Zerboni, Cristina Porta, Paco Pizaña y Lorena Herrera.

Sigue Leyendo más de Top Chef VIP 4 aquí:

· Aseguran que Juan Soler abandonó ‘Top Chef VIP’ tras sufrir un preinfarto

· Yany Prado y Valeria Cuevas regresaron a Top Chef VIP 4 gracias a la repesca

· Verónica Bastos y Giselle Blondet discuten con Paulo Quevedo en La Mesa Caliente