Aseguran que Juan Soler abandonó ‘Top Chef VIP’ tras sufrir un preinfarto

El actor argentino Juan Soler, quien aún sigue en pantalla en ‘Top Chef VIP 4’, no sería el ganador del controversial reality show de Telemundo, luego de que la revista TVNotas diera a conocer que el galán de Paulina Mercado sufrió un preinfarto en la recta final del programa conducido por Carmen Villalobos, lo que lo habría obligado a abandonar su sueño de ganar.

De acuerdo a una fuente consultada por la citada revista, Soler llevaba ya unos días sintiéndose mal, lo que desencadenó en el susto de salud que se produjo en plenas grabaciones.

“Ya estaba en la recta final, creo que estaban grabando los 5 finalistas cuando Soler ya no pudo más y se empezó a sentir peor en el foro. Pidió auxilio del servicio médico y de inmediato lo llevaron al hospital, porque lo que realmente le estaba pasando era un preinfarto”, señaló un amigo del actor a la citada revista, quien detalló que llegó al hospital con la presión muy alta y sin poder respirar de forma adecuada.

Tras el susto médico que se llevó, Juan Soler permaneció dos días bajo observación médica, en donde los doctores le informaron que estaba bajo un gran estrés, siendo esto lo que le habría detonado el preinfarto.

“Al escuchar todo esto me dijo que estaba muy asustado y por eso tuvo que tomar una decisión drástica, pero importante, porque además en los estudios también le salió un temita con sus riñones, que también se tenía que atender”, continuó la fuente.

El mismo informante detalló que al galanazo de novelas le dolió muchísimo dejar el proyecto, pero supo entender que en estos momentos su salud era su prioridad.

“Esta decisión le costó mucho a Juan, porque, además, de que era uno de los favoritos, le puso todo el ímpetu para llegar hasta donde llegó”, contó sobre su amigo, quien ya se encuentra de vuelta en México y haciéndose todo tipo de chequeos médicos.

“Quiere saber qué fue lo que realmente pasó y cómo solucionarlo, y si tiene que cambiar algo, lo hará. Le dio un gran susto todo esto que pasó. No lo quiere volver a vivir”, concluyó la fuente, sin que hasta, el momento, el involucrado se haya pronunciado al respecto.

