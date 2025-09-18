Juan Soler desmiente que haya sufrido un preinfarto en ’Top Chef VIP 4′

El actor argentino Juan Soler ha dado muchísimo de qué hablar a raíz de su participación en ‘Top Chef VIP’, pero no solo por sus habilidades culinarias, sino que también por sus conflictos con Lorena Herrera y más recientemente por sus problemas de salud.

El martes pasado la revista TVNotas dio a conocer que el galanazo de las telenovelas había quedado fuera de la final del reality show de Telemundo por motivos de salud, luego de que una fuente cercana a él revelara que había sufrido un preinfarto.

“Ya estaba en la recta final, creo que estaban grabando los 5 finalistas cuando Soler ya no pudo más y se empezó a sentir peor en el foro. Pidió auxilio del servicio médico y de inmediato lo llevaron al hospital, porque lo que realmente le estaba pasando era un preinfarto”, señaló un amigo de la pareja de Paulina Mercado.

Los señalamientos, aunados a la caída que sufrió esta misma semana, llevaron a Soler a romper el silencio y a desmentir que haya sufrido un preinfarto, tal y como se insinuó.

“No tuve nada de lo que dijeron. Se llama burnout. Un burnout es un estado de agotamiento extremo que ocurre cuando el estrés del trabajo (o de la vida diaria) se acumula demasiado y la persona ya no logra recuperarse”, publicó el actor en Instagram Stories.

En la misma publicación agradeció a la revista que filtró la noticia, pues le sirvió de promoción, aunque la información proporcionada, asegura, estuvo plagada de mentiras.

“Gracias por la primo… Siempre es bueno que hablen de uno. Gracias!!! Aunque son mentiras, siempre es bueno…”, publicó Soler.

Además de desmentir la información filtrada en sus redes sociales, el actor también lo hizo en una entrevista que concedió al programa ‘Sale el Sol’.

“El trajín del día con día, el grado de compromiso que asumí con este programa, dejas de hidratarte, dejas de descansar. No había descanso y llegó un momento en que sí el cansancio fue extremo y sufrí un golpe de deshidratación muy severo que me llevó al hospital y, afortunadamente, me dijeron que fue eso. Hoy estoy perfectamente bien”, reconoció el actor, a quien los médicos le dijeron que lo mejor era que parara y fue lo que terminó haciendo.

