Yany Prado regresa fuerte a Top Chef VIP 4: gana inmunidad frente a Cristina Porta

La competencia en Top Chef VIP 4 se revitalizó con el ingreso de Yany Prado y Valeria Cuevas. Las dos junto a Paco Pizaña tuvieron una segunda oportunidad para demostrar que merecen un lugar en la final.

De los tres, la actriz cubana empezó con pasos firmes en la cocina. El día de ayer disputó la inmunidad y su platillo fue uno de los favoritos del jurado junto al de Cristina Porta. El de Yany salió vencedor y con este resultado se quedó la inmunidad.

El ingreso de Prado y Cueva también les permite a Cristina y a Poco tener compañía. Ya que sus compañeros están incómodos junto a ellos y han recibido la severidad de sus críticas, incesantes, durante meses. Mientras que Valeria y Yany nunca han estado en la mira de Porta y Pizaña.

La cuarta temporada de Top Chef VIP de Telemundo es una competencia de cocina que triunfa en horario estelar y que presenta a 20 nuevas celebridades que entran a la cocina para enfrentar los desafíos culinarios más intensos hasta el momento, todos compitiendo por un premio de $200,000 dólares.

