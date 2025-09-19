Curvy fue eliminada de Top Chef VIP 4

Tres. Top Chef VIP 4 vivió anoche la eliminación de Curvy y las lágrimas invadieron su partida. Elvis Crespo. Héctor Sandarti. Hasta ayer, dos habían sido las partidas más dolorosas de la temporada. La de Curvi se convirtió en la tercera. La chef Tita se quebrantó frente a todos y junto a ella casi todos los compañeros de Zelma.

Juan Soler. Lorena Herrera. Salvador Zerboni. Angélica Celaya. Todos ellos despidieron junto al chef Toño y la chef Betty a Curvy Zelma con lágrimas en los ojos. Carmen Villalobos y Matías Ochoa también estaban visiblemente afectados. Valeria Cuevas y Yany Prado también sintieron la partida de la participante más luchadora del show.

Dos personas vivieron la eliminación de Curvy con una sonrisa: Paco y Cristina. Para ellos su salida fue “la venganza del pimiento” en honor a Matías. Sin embargo, aunque el argentino la despidió con dos pimientos, este no lo hizo en ánimos vengativos, sino como un ejemplo de un nuevo comienzo. Incluso podrían tatuarse los pimientos como aprendizaje de lo que ambos construyeron y aprendieron dentro de la competencia.

Una historia siempre se puede contar de varias maneras y tanto Matías como Curvy decidieron hacerlo desde la enseñanza, no desde la burla, la soberbia o la venganza.

Anoche lloraron muchos en la cocina de Top Chef VIP 4. Anoche, parte del público televidente lloró con ellos.

¿La eliminación de Curvy fue justa? La pregunta es justa y la respuesta también lo es. ¡Sí!

La honestidad debe prevalecer por encima del cariño en una competencia en donde se premió a los mejores platos y se castigó al que cometió más errores en su preparación. Curvy merecía ser eliminada porque los platillos de Matías y Valeria fueron mejores.

La competencia se complica mientras nos acercamos a la final; los errores nimios tendrán graves consecuencias, porque ahora es cuando solo los mejores lograrán avanzar a la etapa final que premiará al primer lugar con $200,000 dólares.

