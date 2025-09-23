Valeria Cuevas es eliminada por segunda ocasión de “Top Chef VIP 4”

Valeria Cuevas fue eliminada por segunda ocasión de “Top Chef VIP 4“. La prueba de eliminación tenía a Juan Soler, Lorena Herrera y Yany Prado dándolo todo. Previamente, Salvador Zerboni y Paco Pizaña fueron salvados gracias a su versión de sándwich gourmet.

Si los rumores son ciertos, en los días que quedan de competencia veremos las eliminaciones de: Yany Prado y Angélica Celaya. También falta ver la renuncia de Juan Soler, quien por problemas de salud no avanzará a la etapa final de la competencia.

A la final se supone que avanzarán: Lorena Herrera, Cristina Porta, Salvador Zerboni, Paco Pizaña y Matías Ochoa.

El final de temporada está cerca. “La Isla: Desafío Extremo 2” dará inicio el 7 de octubre y tomará el horario de “Top Chef VIP 4”. Eso quiere decir que el final de la competencia culinaria más intensa de la televisión hispana verá su final el lunes 6 de octubre.

Sin embargo, hay que recordar que a la final de esta competencia se supone que solo cuatro llegarán. La temporada pasada, los finalistas fueron: David Salomón, El Niño Prodigio, Paty Navidad y José María Galeano. Alicia Machado fue la última eliminada de la competencia.

Esto quiere decir que, de los cinco de los que hablamos antes, aún nos falta conocer el nombre del eliminado que no llegará a la final en la que se cocinará por los $200,000 dólares.

Sigue Leyendo más de Top Chef VIP aquí:

· Curvy fue eliminada de Top Chef VIP 4

· ¿Zerboni, Cristina y Paco son acaso los villanos más brillantes de Top Chef VIP 4?

· Juan Soler desmiente que haya sufrido un preinfarto en ’Top Chef VIP 4′