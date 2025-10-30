Cristina Porta entró a ‘La Casa de los Famosos 3’ gracias a Luca Onestini

Cristina Porta sostuvo una larga conversación con Rodner Figueroa para su podcast en donde habló sobre su paso por “La Casa de los Famosos” tercera temporada. Y develó que fue gracias a Luca Onestini que ella captó la atención de la producción.

Según contó Cristina, el mánager de Luca envió un par de videos de la participación de este durante su paso por un reality español, en los que además se podía apreciar a Cristina Porta. Lamentablemente para Luca, en ese momento, a la producción le pareció más llamativa la española que el italiano y terminaron llamándola a ella para que fuese parte de la tercera temporada.

Cristina se ríe ante la ironía de la vida. En ningún momento estaba previsto que fuese ella la elegida, ya que el trámite era para que se interesaran por Luca. Sin embargo, al final su participación terminó impactando tanto y su historia con el italiano generó tal interés que la producción lo buscó y negoció con él para llevarlo a la edición All-Stars en la que terminó llevándose el segundo lugar.

En comparación, a Luca le fue mucho mejor en La Casa de los Famosos que a la misma Cristina. Ya que la española, aunque generó mucho ruido, no logró llegar a la final, aunque sí impactó muchísimo como panelista.

Sigue Leyendo más de Cristina Porta aquí:

· Cristina Porta responde a si será el reemplazo oficial de Myrka Dellanos en ‘La Mesa Caliente’

· Cristina Porta y Paco Pizaña confirman relación, apareciendo juntos en la entrega de Premios Billboard de La Música Latina 2025

· Cristina Porta expone mensajes de odio de sus detractores