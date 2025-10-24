Cristina Porta y Paco Pizaña confirman relación, apareciendo juntos en la entrega de Premios Billboard de La Música Latina 2025

Paco Pizaña y Cristina Porta desfilaron juntos por la alfombra azul de la entrega de Premios Billboard de la Música Latina 2025. Su aparición, juntos, desató una serie de especulaciones y ahora muchos confirman la aparente relación entre ellos.

La supuesta hoy pareja se conoció durante su paso por “Top Chef VIP 4”. Un reality que terminó ganando la española, después de un contundente desempeño en la presentación de su menú en la final.

Durante su proceso en el reality, hubo muchos rumores a su alrededor. Muchos de sus compañeros: Norkys Batista, Curvy Zelma y Celinee Santos afirmaron en varias ocasiones que ellos habían terminado convirtiéndose en amantes durante la competencia.

Tanto Paco como Cristina desmintieron estas afirmaciones alegando que ellos eran simplemente amigos. El problema, para muchos, es que ellos no interactuaban necesariamente como amigos; había, para algunos, mucha intimidad en sus formas: abrazos, conversaciones, miradas, etc.

Verlos en la alfombra azul y escuchar que Paco asegura que “lo que se ve no se juzga” ha generado que la opinión pública básicamente confirme que están juntos y, mientras algunos aplauden la relación, otros siguen recordando que el actor mexicano estaba casado.

Pese a las recriminaciones, celebridades como Félix “El Más Picante”, Nicole Curiel y Jerry Bazúa apoyan la relación.

