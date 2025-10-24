Karol G y su emotivo discurso por el premio a “Mejor Artista Femenina” en los Billboard de la Música Latina

La gala de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 estuvo llena de emociones y momentos inesperados que la convirtieron en una noche para recordar. Tal fue el caso del divertido discurso que la cantante Karol G emitió tras recibir el premio “Mejor Artista Femenina”, pues entre risas comparó el premio con su vestido y terminó haciendo vibrar al público al cantar “Si antes te hubiera conocido”.

Rodeada de aplausos y el cariño del público, la denominada ‘Bichota’ subió al escenario para recibir el galardón y compartir unas palabras de agradecimiento para su equipo y el público que la ha seguido desde el día uno.

“Cambiaron el premio y combina con mi vestido”, bromeó la artista tras unos segundos de tomar el micrófono. “Primero que todo, antes de decir tantas cosas que tengo por agradecer, lo que más agradezco hoy es que me pongo igual de nerviosa como si fuera el primer día y eso gracias a Dios que no te llevas esa capacidad de sorprenderme”, explicó.

Por su puesto, la famosa de 34 años no dejó pasar la oportunidad de mostrarse agradecida con sus fanáticos más fieles: “Gracias a todos ustedes que se emocionan conmigo. Todos los días, todo el tiempo, todo el momento”, recalcó.

Karol G puso a cantar al público de los Premios Billboard de la Música Latina

Durante su discurso, la artista nacida en Medellín, Colombia regaló un momento inolvidable al cantar algunos versos de su popular tema “Si antes te hubiera conocido”, no sin antes invitar al público a seguir su interpretación.

Como resultado, las casi 5 mil personas que asistieron a la ceremonia llevada a cabo en el James L. Knight Center de Miami cantaron a todo pulmón: “¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando acá conmigo”.

Videos de este conmovedor intercambio entre Karol G y la audiencia se viralizaron en redes sociales y consolidaron la posición de la famosa como una de las figuras más influyentes de la música latina.

Además de este distinguido galardón, la exponente del género urbano arrasó con otros cuatro premios, incluyendo Global 200 Canción Latina del Año; Canción del Año, Latin Air Play; Canción del Año, Ventas y Canción Tropical del Año.

A la par de Karol G, los grandes ganadores de la noche fueron la superestrella puertorriqueña Bad Bunny y la poderosa agrupación global Fuerza Regida. Por su parte, el boricua se alzó con 11 premios, incluyendo Artista del Año; Global 200 Artista Latino del Año; y “Hot Latin Songs” Artista del Año Masculino, mientras que la banda mexicana obtuvo cinco premios, entre ellos Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo y dos por su éxito “Tu boda” junto a Oscar Maydon.

