En Vivo | Sigue el minuto a minuto de los Premios Billboard de la Música Latina

¡Todo está listo para vivir una nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina! Este año, Bad Bunny arrasa con un histórico récord de 27 nominaciones, una cifra sin precedentes en la trayectoria del certamen.

Entre los grandes favoritos también destacan Fuerza Regida, con 15 nominaciones, y Rauw Alejandro, con 14. Al frente de las artistas femeninas se encuentra Karol G, quien acumula 10 menciones, la misma cantidad que el emergente talento de la música regional mexicana Tito Double P, mientras que Peso Pluma lo sigue de cerca con nueve.

El evento, uno de los más importantes y reconocidos de la música latina, se transmitirá en vivo por Telemundo. Por la alfombra azul desfilarán las mayores estrellas del momento, en una noche llena de música, sorpresas y momentos inolvidables.

¡No te pierdas ni un detalle! Quédate con nosotros y sigue minuto a minuto todo lo que ocurre en esta gran celebración de la música latina.

