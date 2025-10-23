Esto es lo que se espera ver en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2025

Hoy Clovis Nienow, conductor de la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, conversó con Lina Polanía, quien le hizo ver la importancia de entender que este evento es con etiqueta rigurosa, lo que indica que los vestidos deben ser largos y los hombres vestir de etiqueta.

Dentro de las tendencias en los fashion weeks que presentaron recientemente sus colecciones otoño-invierno, se espera que las celebridades tomen en cuenta que los colores metálicos son esperados en esta edición, así como la pedrería y los cortes estilizados.

Colores aperlados, transparencias, capas, mangas largas y estilizadas están en tendencia y suelen aportar movimiento y elegancia en formas y posturas. Personalmente, espero que no tengamos una alfombra plagada de transparencias y sin esencias de moda y elegancia.

En el caso de los hombres, los trajes pueden ser originales en colores, formas y sobre todo con las combinaciones que decidan lucir en combinación.

En punto de las 7PM/6C te podrás conectar con nosotros para darle seguimiento a la alfombra azul, conducida por Clovis Nienow. Conéctate con nosotros a través de nuestro canal de YouTube.

