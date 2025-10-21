Elizabeth Gutiérrez será co-host de Los Premios Billboard de La Música Latina 2025

Hoy, durante una entrevista con el programa Hoy Día en conversación con Penélope Menchaca y Clovis Nienow, Elizabeth Gutiérrez confirmó su participación en la entrega de Premios Billboard a La Música Latina 2025 como co-host junto a Javier Poza y Goyo.

La premiación se transmitirá en vivo el jueves 23 de octubre a las 8 PM/7 C por Telemundo.

Se tiene previsto el ingreso de las celebridades a partir de las 7 PM/6 C, en donde se les verá caminar por la alfombra azul. Este especial durará una hora y se transmitirá en vivo por Telemundo, bajo la conducción de Clovis Nienow.

La actriz viene saliendo del reality “La Isla: Desafío Extremo 2“. Confirmó que aún sigue convaleciente de las lesiones que se llevó durante la competencia. Tanto en el cuello como en la espalda aún presenta dolores de su caída en la primera competencia del show. Y el tobillo, aunque menos, aún le molesta.

La reconocida actriz de origen mexicano está de regreso y ahora el público espera verla en otros proyectos de Telemundo. De momento descarta la participación en otro reality como “La Casa de los Famosos”, porque considera que en temas de convivencia, la verdad, no se siente cómoda con la exposición de este formato.

Pero parece que no se cierra a seguir en realities y esto podría indicar que el próximo año no sería extraño verla en “Top Chef VIP 5”.

Nosotros conversamos en exclusiva con Elizabeth y, entre risas, nos confirmó que hubo momentos en los cuales ella se veía en la isla y se preguntaba qué hacía ahí, sobre todo después de las lesiones que aún la aquejan. Dicha conversación podrás disfrutarla pronto en nuestros canales de YouTube.

