Elvis Crespo recibirá Premio Salón de la Fama en los Premios Billboard de la Música Latina 2025

El merenguero Elvis Crespo, de 54 años, será uno de los grandes protagonistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, luego de que este martes se diera a conocer que lo honrarán con el Premio Billboard Salón de la Fama, un más que merecido reconocimiento a su exitosísima carrera musical.

La entrega de premios, que se llevará a cabo el jueves 23 de octubre a las 8pm/7c en la ciudad de Miami, no solo contará con Elvis Crespo como invitado especial, sino que también nos permitirá disfrutar de algunos de sus más grandes éxitos sobe el escenario.

De acuerdo a un comunicado, dado a conocer por la misma entrega de premios, el intérprete de ‘Suavemente’ no estará solo en el homenaje que le harán, sino que se hará acompañar de varias celebridades más.

“Para esta actuación única, Crespo estará acompañado por la nueva sensación dominicana Ebenezer Guerra, el legendario merenguero Toño Rosario y la destacada artista urbana dominicana La Insuperable, en una colaboración que promete ser uno de los momentos más memorables de la noche, al fusionar tradición, innovación y la inconfundible energía del merengue”, detalló la entrega de premios.

Sobre este mismo tema ya se pronunció el propio Elvis Crespo, quien se siente muy halagado con el reconocimiento que le otorgarán, pero solo por él, sino que también por Puerto Rico y el ritmo del que él forma parte.

“Recibir el Premio Billboard Salón de la Fama es uno de los más grandes honores de mi carrera. Este premio no es solo para mí, es para el merengue, para Puerto Rico y para cada fan que ha bailado y celebrado la vida con mi música. Compartir este momento en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina es algo verdaderamente inolvidable”, apuntó el cantante.

El Premio Billboard Salón de la Fama se ha entregado en el pasado a estrellas de la talla de José José, Vicente Fernández, Rocío Durcal, Marco Antonio Solís, Joan Sebastian, Marc Anthony, entre otras.

¿Quiénes más se presentarán en los Premios Billboard de la Música Latina 2025?

Además de Elvis Crespo y los artistas ya mencionados, los Premios Billboard de la Música Latina 2025 contarán también con la participación de Daddy Yankee, Abraham Mateo, Ángel López, Arthur Hanlon, Carlos Vives, Danny Ocean, Emilia, Grupo Frontera, Juan Duque, Kapo, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Laura Pausini, Los Pleneros de la Cresta, Musza, Netón Vega, NXNNI, Olga Tañón, Óscar Maydon, Peso Pluma, Ozuna, Wisin y Xavi.

