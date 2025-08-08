Carmen Villalobos quiebra en llanto al aire tras despedir a Elvis Crespo de ‘Top Chef VIP 4’

La presentadora colombiana Carmen Villalobos, de 42 años, no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al despedirse de Elvis Crespo, quien decidió abandonar ‘Top Chef VIP 4’.

Por medio de un video, que fue compartido en las redes sociales de Telemundo Realities, pudimos revivir el momento en que la animadora se conmovió hasta las lágrimas al decir adiós al intérprete, quien dejó la competencia por motivos laborales:

“Estoy hecha un mar de lágrimas porque creo que para nadie es un secreto que tu presencia aquí era alegría pura. Eres un ser humano tan bonito, con una energía y una luz tan linda”, inició diciendo la pareja de Frederik Oldenburg.

A continuación externó la profunda admiración que sentía por el merenguero y su música, al asegurar que la llenaba de ilusión coincidir con él en este proyecto:

“Cuando yo me enteré que tú venías me alegré muchísimo porque, además, me he rumbeado tus canciones, me encanta el merengue y tenerte aquí para mí fue un placer, hablo personalmente”, continuó.

La celebridad sudamericana también se desvivió en elogios hacia él por el tipo de persona que es:

“Yo siempre voy a agradecer aquí en el set una buena actitud, educación, respeto, caballerosidad. Eso,créanme. que habla más que cualquier otra cosa. Sí es una competencia, pero al final yo, Carmen Villalobos, me quedo con la persona”, concluyó al borde las lágrimas.

Tras su abandono Elvis Crespo no solo se convirtió en el segundo eliminado de la competencia, sino que también que uno de sus compañeros fuera eliminado por los jueces de la competencia.

Sigue leyendo: