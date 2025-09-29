Peso Pluma será homenajeado con el primer “Premio Billboard Vanguardia”

Peso Pluma será honrado con el primer Premio Billboard Vanguardia durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, según confirmó Telemundo mediante un comunicado de prensa.

La premiación se transmitirá en vivo a través de la señal de Telemundo el jueves, 23 de octubre, a las 8 PM / 7 C. Pero los amantes del streaming podrán seguir la ceremonia a través de Peacock.

El premio que se le otorgará a Peso Pluma celebra a los visionarios: aquellos artistas que rompen barreras, redefinen estándares y dejan una huella imborrable en la industria musical.

El intérprete de “Ella baila sola” es reconocido como el líder del movimiento de música mexicana, que fusiona los sonidos tradicionales mexicanos con influencias urbanas, de hip-hop y trap.

Dentro de la industria, es reconocido no solo por lo sagaz que puede llegar a ser con sus mezclas y la lírica de sus canciones, sino también por ser acreedor de una voz distintiva. ¡Al escucharlo, todos saben que es Peso Pluma!

Becky G, Quavo, Karol G, Kali Uchis, Kenia Os, Cardi B, Tito Double P y Junior H, por nombrar algunos, son algunas de las estrellas con las que el artista ha colaborado a lo largo de su carrera.

“Ser honrado con el primer Premio Billboard Vanguardia es un privilegio increíble, ya que significa representar a mi país a nivel mundial y mostrar el inmenso talento y belleza que México ofrece. Liderar un género puede ser muy presionante, pero también es mi mayor orgullo”.

“Llevo a mi gente, mis raíces y mi bandera conmigo en cada paso del camino, y me emociona seguir revolucionando la música mientras le muestro al mundo el corazón de México. Estoy profundamente agradecido con Billboard y Telemundo por este honor y por ayudar a difundir nuestra cultura ante el público de todo el mundo”, dijo Peso Pluma.

