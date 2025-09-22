Premios Billboard de la Música Latina 2025 confirma presentaciones de  Laura Pausini, Olga Tañón y Ozuna

Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 contarán con las presentaciones estelares de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Laura Pausini, Olga Tañón, Ozuna, Beéle, Danny Ocean, Juan Duque, Musza, Netón Vega, NXNNI y Óscar Maydon.

Dentro de la lista de confirmados para el evento también se destacan los nombres de: Beéle, Juan Duque, Musza, Netón Vega, NXNNI, y Óscar Maydon, aportando sonidos frescos y la energía de la nueva generación a la prestigiosa premiación.

La ceremonia se llevará a cabo el jueves 23 de octubre y se transmitirá en vivo a través de la señal de Telemundo en el horario de las 8 PM / 7 C. El evento reunirá a todas estas celebridades en el James L. Knight Center en Miami, Florida.

Todas las personas que gusten conectarse con esta nueva edición de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 podrán hacerlo a través de la app de Telemundo, Peacock y a través de Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional.

Esto es lo que debes saber de los artistas que se presentarán la noche del 23 de octubre:

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, la potencia del regional mexicano, traerá su icónico sonido a la entrega de premios de este año. Tras una presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, la segunda plaza pública más grande del mundo, el grupo está deleitando al público de EE. UU., México y Centroamérica con su exitosa gira "Arrollaterapia".

Laura Pausini, la super estrella del pop global, no solo engalanará el escenario con su actuación musical, sino que también será honrada con el Premio Billboard Ícono por su establecida y distinguida trayectoria internacional.

Olga Tañón, la "Mujer de Fuego", llevará su poderosa voz y energía imparable al escenario. Artista en constante evolución y con una versatilidad musical única, se prepara para lanzar su álbum número 24, PR24SIETE: Soy de aquí, el 3 de octubre. Esta nueva producción fusiona la música house con ritmos tropicales latinos para celebrar la vibrante esencia y el espíritu de Puerto Rico.

Ozuna es una de las figuras globales más influyentes del reggaetón y el trap latino. Recientemente alcanzó su 33.ª No. 1 en la radio latina con "Sirenita", y protagonizará y debutará como productor ejecutivo en su próxima película biográfica, Odisea, que narra su vida.

Beéle es la sensación colombiana que fusiona ritmos urbanos contemporáneos con ritmos caribeños, conocida por éxitos como "Vagabundo" y "Por Vos", y ganando reconocimiento en Latinoamérica y Estados Unidos.

Danny Ocean, conocido por su innovador sonido urbano-pop, es tres veces finalista en las categorías de Artista "Latin Pop" del Año, Solista; Canción "Latin Pop" del Año por "Imagínate" con Kapo y Álbum "Top Latin Pop" del Año por Babylon Club. Actualmente se encuentra en una aclamada gira latinoamericana, agotando entradas en múltiples conciertos.

Juan Duque, originario de Marinilla, Colombia, es un artista emergente de pop latino, elogiado por su estilo vocal único y su cautivadora presencia escénica.

Musza es el prometedor grupo regional mexicano que recientemente ganó la primera temporada del reality musical Pase a la Fama.

Netón Vega, una estrella emergente y finalista a ocho premios este año, incluyendo Artista del Año, Debut; Global 200 Artista Latino del Año; "Hot Latin Songs" Artista del Año, Masculino; Artista Regional Mexicano del Año, Solista y Compositor del Año, entre otros, ya ha demostrado ser un verdadero artista internacional con colaboraciones de alto perfil como el remix global de "Parado no Bailão Mundial" con Anitta y un electrizante tema con Tiesto.

NXNNI, una estrella emergente de la escena urbana latina, es reconocida por su sonido distintivo y sus enérgicas interpretaciones, consolidándose como una de las voces emergentes más prometedoras de la música mexicana.

Óscar Maydon, uno de los líderes de la nueva ola de la música mexicana, es finalista para cinco premios por su éxito "Tu Boda" con Fuerza Regida, incluyendo Global 200 Canción Latina del Año; "Hot Latin Song" Canción del Año; "Hot Latin Song" Colaboración Vocal del Año; Canción del Año Streaming y Canción Regional Mexicana del Año. Recientemente anunció su último sencillo, "Mejores Jordan 2", junto a Victor Mendívil, artista de su sello discográfico.

