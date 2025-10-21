Clovis Nienow será el conductor de la alfombra azul de los Premios Billboard de La Música Latina 2025

Clovis Nienow ha sido confirmado como conductor de la alfombra azul de la entrega de Premios Billboard de la Música Latina 2025. El conductor de Hoy Día se suma así al talento de conductores que conformarán esta edición.

Mientras se encarga de conversar y entrevistar a los nominados e invitados, previo a su ingreso al recinto para la entrega de premios, en la ceremonia veremos conduciendo a Javier Poza junto a Goyo y a Elizabeth Gutiérrez como co-host.

La fiesta de la música latina se empaña con problemas migratorios

La agencia de noticias EFE ha confirmado que, previo a lo que será la entrega de Premios Billboard de la Música Latina 2025, artistas como Julión Álvarez y agrupaciones como “Grupo Firme” enfrentan problemas con los visados por parte de autoridades migratorias estadounidenses. Esto complica su posible actuación en dicho evento.

Ahora bien, el reportaje también indica que personalidades con pasaportes cubanos como venezolanos también enfrentan retos aún más complicados. Así lo detalló la experta en migración, Lea A. Salama DiMitri en el marco de la 36ª Semana de la Música Latina de Billboard: “La gente piensa que obtener un visado para los Estados Unidos es un derecho, pero no lo es. Es un privilegio”.

Por si esto fuera poco, el Departamento de Estado de EE.UU. está muy atento a las publicaciones que se realicen en las redes sociales sobre todo por aquellos que estarán solicitando un visado.

Un ejemplo de lo que ahora están viviendo artistas como Julión o integrantes de Grupo Firme es Miguel Bosé; este sufrió retrasos en su visado de trabajo para Estados Unidos, por esta razón tuvo que cancelar un concierto programado para el 2 de octubre en Nueva York. Esto hizo que las fechas de sus conciertos sufrieran relevantes cambios en su programación, según rememoró EFE.

