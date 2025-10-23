De Yailin la más viral a Andrea Meza: así se preparan los conductores de los Premios Billboard 2025

El arranque oficial de la ceremonia de los Premios Billboard a la Música Latina se encuentra a la vuelta de la esquina y sus presentadores ya se encuentran más que listos para poner a disposición del público muchas sorpresas durante la velada.

Es en las horas previas a este importante evento para la música que Andrea Meza, Aleyda Ortiz, Carlos Adyan, Gabriel Coronel, Chiky Bombom y Clovis Nienow han hecho a sus seguidores partícipes de su preparación. ¿De qué manera? A través de diversas publicaciones en redes sociales que dieron una probadita de lo que se viene.

Elizabeth Gutiérrez

La primera en compartir detalles de su día fue la actriz Elizabeth Gutiérrez, quien se dijo “emocionada, agradecida y honrada” de formar parte de la barra de conductores que amenizarán la ceremonia. Además, se dio a la tarea de contestar algunas preguntas del público con respecto a lo que se puede esperar de su participación en el show.

“Voy a ser yo misma, dar toda la energía al lado de Javier y de Goyo, que son unos profesionales. Estoy segura que nos va a salir espectacular, lo vamos a gozar y vamos a ser nosotros mismos más que nada. ¡A disfrutar junto con ustedes!”, reiteró.

Andrea Meza

Por su parte, la ex Miss Universo Andrea Meza abrió la puerta a las cámaras de Telemundo para dar un vistazo al backstage de lo que acontecerá en el James L. Knight Center de Miami, Estados Unidos.

De acuerdo con su relato, habrá decenas de homenajes, premios, presentaciones de artistas: “Muchachos, acabo de salir de los ensayos (…) Ustedes no están para saberlo, pero esto va a estar bello. Miren, Grupo Frontera anda por aquí ya ensayando“, dijo mientras daba un recorrido por el recinto.

Clovis Nienow

Otro de los encargados de tomar las riendas de conducción es el ex participante de “La Casa de los Famosos”, Clovis Nienow, quien prometió a su público dar su 100% para brindarles una noche llena de emociones.

“Estoy aquí desde la alfombra de los Billboard, ya estamos aquí ensayando. Por aquí van a pasar todos los artistas: Daddy Yankee, Peso Pluma y muchos más, así que los invito… va a estar espectacular“, dijo en las redes sociales de la reconocida premiación.

Yailin la más viral:

Alguien que también está lista para sumarse a la fiesta que celebra lo mejor de la música latina es la cantante dominicana Yailin la más viral, quien este año participará como presentadora de una de las categorías de la noche.

En entrevista para el programa “En Casa con Telemundo”, la famosa platicó cómo es que tomó la noticia de la suma de su talento al proyecto: “Me siento muy honrada de que los Billboard hayan tomado en cuenta mi trabajo (…) Van a esperar de todo, la sensación del bloque pasando por la alfombra roja“, aseguró.

Sigue la gala de los Premios Billboard de la Música Latina a través de Telemundo, Telemundo Internacional y la plataforma Peacock a partir de las 9pm/8c.

